ABD'de dondurucu soğuk: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

Teksas eyaletinde dondurucu soğuk ve kar fırtınası nedeniyle en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

Dondurucu soğuk ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Koronavirüs aşılama merkezleri kapatıldı, aşı tedariği sekteye uğradı. Hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk nedeni ile Teksas'ta enerji şebekesi sürekli olarak arızalanarak elektrik kesintilerine neden oldu.

RÜZGAR SANTRALLERİ DURDU

Dondurucu soğuk nedeniyle rüzgar santrallerinin türbinleri çalışamayarak elektrik üretemedi, enerji şirketleri artan elektrik talebini karşılayamadı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis raporları ve yerel basında çıkan haberlere göre, Teksas, Louisiana, Kentucky ve Missouri'de en az 21 kişi hayatını kaybetti.

"HÜKÜMET YARDIMA HAZIR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden dondurucu soğuktan etkilenen eyaletlerin valilerine, federal hükümetin acil yardıma hazır olduğunu söyledi.

"ELEKTRİĞİ OLAN KAPISINI AÇSIN"

1.3 milyon kişinin elektriksiz kaldığı Houston'ın Belediye Başkanı Sylvester Turner, elektriği olan işletmelerden kapılarını ısınmak isteyen halka açmasını istedi.

"EVDE MANGAL YAKMAYIN"

Teksas'ın güneyinde yetkililer, gazla çalışan ısıtıcıların veya mangalların evlerde yakılmaması uyarısını bulundu. Hastanelerde bu şekilde gaz zehirlenmesi geçiren kişilere müdahale edildiği bildirildi.

AŞI SEVKİYATI GECİKTİ

Turner, Houston'daki aşılama merkezlerinin bugün ve muhtemelen yarın kapalı kalacağını söyledi. Ayrıca eyalet genelinde aşı sevkiyatları gecikmeye başladı.