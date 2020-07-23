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    ABD'de drenaj kanalından akan siyah çamur

    ABD'de kaydedilen görüntülerde, katran karası çamur görüntüsü kıyamet senaryolu filmleri andırdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 14:29
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    ABD'de drenaj kanalından akan siyah çamur

    ABD'de, drenaj kanalından akan katran karası çamur görüntüsü sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

    'KIYAMET FİLMİ GİBİ'

    Bir kişi tarafından yayınlanan görüntü kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaşırken, kullanıcılardan 'kıyamet senaryolu filmler gibi' yorumları gelmeye başladı.

    ABD'de drenaj kanalından akan siyah çamur

    ABD'de drenaj kanalından akan siyah çamur #1

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