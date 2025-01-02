ABD'de dünyanın en yaşlı atı ani karaciğer yetmezliğinden öldü

DHA

Safkan Arap atlarının zarafeti ve asaletinin simgesi olarak bilinen Echoquette, yaşayan en yaşlı safkan arap atı seçilmişti.

36 yaşına giren Echoquette, ABD'de bakıldığı çiftlikte hayatını kaybetti.

Echoquette'in ölüm nedeni ise ani karaciğer yetmezliği olarak açıklandı.

"MERAKLA BİZE BAKMASINA HAYRAN KALMIŞTIK"

Echoquette’in sahibi Andrew Haus, "Onu ilk kez 1993’te İsviçre’deki ahırında gördük. Başını yana eğerek merakla bize bakması, bizi hemen kendine hayran bıraktı ve onu hayatımızın ilk atı olarak seçtik" dedi.

"GEREKLİ TESTLER YAPILSAYDI ÖNLEM ALABİLİRDİK"

Haus ailesi, Echoquette’in yeni bir ilaç kullanımı sırasında yaşadığı ani karaciğer yetmezliği nedeniyle öldüğünü belirtti.

Aile açıklamasında, "Eğer gerekli testler yapılmış olsaydı, muhtemelen bu sorunu zamanında tespit edebilir ve önlem alabilirdik" ifadelerini kullandı.