- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de durdurulan adamın polisten kaçış şekli güldürdü
ABD'de durdurulan adamın polisten kaçış şekli güldürdü
ABD’de sorguya çekilen adam ‘Şu kuşa bak’ diyerek polislerin dikkatini dağıtıp kaçmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 18.11.2022 - 09:04
- Güncelleme : 18.11.2022 - 09:31
ABD'den dünya basınına yansıyan bir olay sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan videoda, Amerikan polislerinin bir siyahi adamı durdurduğu ve sorguya çektiği görüldü.
Bu esnada siyahi adam kendisini polislere anlatmaya çalıştı.
"Şu kuşa bak"
Polislerden kurtulamayacağını anlayan adam, çözümü farklı bir şekilde buldu.
Polislerin konuştuğu esnada, polislere “Şu kuşa bak” diyerek dikkat dağıttıktan sonra ortadan kayboldu.
Olay yerinden hızla kaçan adamın o anları anbean kaydedildi.
ABD'de durdurulan adamın polisten kaçış şekli güldürdü ViDEO