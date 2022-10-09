ABD’de düşük not alan öğrenciler, profesörü okuldan attırdı

New York Üniversitesi’nde düşük notlu öğrencilerin ‘dersi çok zor’ dilekçesi, 82 yaşındaki kimya profesörü Maitland Jones Jr., görevden alınmasına neden oldu.

ABD’de, New York Üniversitesi’nde notları düşük olan öğrenciler birlikte hareket ederek organik kimya profesörünün görevden alınmasına neden oldu.

350 kişilik bir sınıfta bulunan 80’den fazla öğrenci notlar, dersler ve koronavirüs sürecinde yardım eksikliği nedeniyle dilekçe hazırladı.

Öğrenciler dilekçede, Maitland Jones Jr. tarafından verilen dersin fazla zor olduğunu ve kendilerine yardımcı olacak kaynağın sağlanmadığını ileri sürdü. Dilekçede Jones’un kovulmasına dair bir talep yoktu.

Dilekçe üzerine üniversitede görevli, 84 yaşındaki organik kimya profesörü Maitland Jones Jr., görevden alındı.

Ebeveynler ve öğretim görevlileri karara tepkili

The Guardian’da yer alan habere göre; Jones, ağustos ayında rektörlükten kontratının sonlandığına dair bir mail aldı. Karara karşı çıkan kimya bölümü dekanlara ulaşsa da bir sonuç alamadı.

Öğretim görevlileri, bu olayın fakülte özgürlüğünü ve kanıtlanmış öğretme tekniklerini göz ardı ettiğini söyledi.

Jones’un kovulmasına birçok öğretim üyesi ile ebeveyn, akademik standartların düşürüldüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

Üniversite kararı savundu

Jones, kovulmasının ardından The New York Times’a yaptığı açıklamada emekliliği zaten düşündüğünü, ancak yaşanan olayın diğer akademisyenler için ne anlama geleceğinden endişe duyduğunu söyledi.

New York Üniversitesi ise çok sayıda öğrencinin dersten çekilmesi ve dersle ilgili olumsuz değerlendirmelerde bulunması sebebiyle kararı savundu.