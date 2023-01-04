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    ABD'de düzenlenen ankete göre halk 2023'ten umutsuz

    ABD’de yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 90’ı, 2023'ün iç siyasette çekişmelerle geçeceğine inandığını belirtti.
    • 04.01.2023 - 03:38
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    ABD'de düzenlenen ankete göre halk 2023'ten umutsuz

    ABD’lilerin büyük bir kısmının 2023 için karamsar olduğu ortaya koyuldu.

    Gallup araştırma şirketi tarafından düzenlenen 5-19 Aralık'ta gerçekleştirilen ankete katılan yetişkinlerin yüzde 90’ı, 2023'ün siyasi çatışmalarla geçmesini bekliyor.

    2023'te "ekonomik zorluk" beklentisi

    Katılımcıların yüzde 79’u, 2023’ün aynı zamanda “ekonomik zorluklar” yılı olacağına inandığını ifade ediyor. Güvenlik açısından ise ülkedeki suç oranlarının artacağını belirtenlerin oranı yüzde 72.

    ABD de düzenlenen ankete göre halk 2023 ten umutsuz #1

    Demokratlar 2023'ten daha umutlu

    Ankete katılanların siyasi görüşlerine göre yapılan sınıflamada ise Demokratların özellikle ekonomide 2023 beklentilerinde Cumhuriyetçilere ve bağımsızlara göre daha iyimser olduğu görüldü.

    Demokratların yüzde 69’u istihdamın artacağını, yüzde 53’ü borsanın ve fiyatların makul bir şekilde yükseleceğine inandığını belirtti.

    AA'nın haberine göre, Cumhuriyetçilerin yüzde 23’ü ve bağımsızların yüzde 39’u istihdamın artması konusunda olumlu düşünürken borsa ve makul fiyat artışlarında ise bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 15’lerde, bağımsızlarda da yüzde 30’larda kaldı.

    Uluslararası ilişkilerde karamsar tablo

    Uluslararası gelişmeler konusunda da ABD’li yetişkinlerin yüzde 85’i 2023'ün barışçıl olmaktan çok uluslararası anlaşmazlıklarla dolu bir yıl olacağı tahmininde bulundu.

    Katılımcıların yüzde 64’ü ABD’nin dünyadaki gücünün gerileyeceğine inanırken yüzde 73’ü, Çin’in yükseleceğini söyledi.

    ABD’lilerin yüzde 64’ü Rusya’nın da dünyadaki gücünün azalacağına inanıyor.

    ABD de düzenlenen ankete göre halk 2023 ten umutsuz #2


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