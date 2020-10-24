ABD'de eğitim uçağı bir evin üzerine düştü

Amerikan donanmasına ait iki kişilik eğitim uçağı, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü.

ABD'de feci bir kaza meydana geldi. Donanmaya ait iki kişilik eğitim uçağı Alabama'da bir evin üzerine çakıldı.

ABD Donanması Hava Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Zach Harrel, yaptığı açıklamada T-6B tipi eğitim uçağının yerel saatle 17.00 civarında Mobile kasabasına bağlı Foley semtine düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölen pilotların kimliklerinin henüz açıklanmayacağını belirten Harrel, uçağın düştüğü yerde ölen ya da yaralanan olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ EVDE YANGIN ÇIKTI

Amerikan medyasında, uçağın düştüğü evde yangın çıktığı bilgisi yer aldı.

Baldwin İlçesi Şerifliğinden yapılan açıklamada, henüz ölü ya da yaralı bilgisi alınmadığı belirtildi.

Hafta içinde de California eyaletinde donanmaya bağlı bir F/A-18 tipi savaş uçağı düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulmuştu.