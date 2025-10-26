ABD’de emeklilik krizi derinleşiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de emeklilik sistemindeki sorunlar, giderek daha fazla yaşlının barınma sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. İşveren destekli emeklilik planlarına erişemeyen milyonlarca çalışan, yeterli birikim yapamadan emekliliğe ayrılıyor. Uzmanlar, bu durumun ülkede hızla artan “yaşlı evsizler” sorununu tetiklediğine dikkat çekiyor.

İŞVEREN DESTEKLİ PLANLARA ERİŞİM EKSİKLİĞİ

ABD’de birçok çalışanın işveren destekli tasarruf planlarına erişimi bulunmuyor. Bu durum, milyonlarca kişinin emeklilik yılları için güvence oluşturmalarını imkansız hale getiriyor. Yetkililer, bu kişilerden çoğunun yalnızca sosyal güvenlik ödemeleriyle geçinmeye çalıştığını, artan kira ve sağlık giderlerinin ise bu ödemeleri yetersiz kıldığını belirtiyor.

YAŞLI EVSİZLERİN SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

Sosyal hizmet kurumlarının verilerine göre, büyük şehirlerde sokakta yaşayan yaşlıların oranı son 10 yılda iki katına çıktı. New York, Los Angeles ve San Francisco gibi metropollerde barınma merkezlerine başvuranların önemli bir kısmını artık 60 yaş üzerindekiler oluşturuyor. Uzmanlar, düşük tasarruf, yetersiz emekli maaşları ve yüksek yaşam maliyetlerinin birleşiminin, yaşlı evsizliğini önümüzdeki yıllarda daha da artıracağını söylüyor.

OTOMATİK KATILIM SİSTEMLERİYLE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Krizin büyümesi üzerine birçok eyalet, çalışanları tasarrufa teşvik etmek amacıyla otomatik katılım sistemlerini devreye soktu. “Auto-IRA” adı verilen bu programlar, işveren emeklilik planı sunmadığında çalışanları otomatik olarak bireysel emeklilik hesaplarına dahil ediyor. Maaşlardan yapılan düzenli kesintilerle birikim sağlanıyor. Program, özellikle düşük gelirli işçiler, kadınlar ve azınlık toplulukları için finansal güvence sunuyor.

UZMANLAR "EMEKLİLİKTE ONURLU YAŞAM" UYARISI YAPIYOR

Uzmanlara göre, düzenli tasarruf imkânı olmayan milyonlarca Amerikalı için “emeklilikte onurlu yaşam hakkı” ciddi şekilde tehlikede. Hükümetin, işveren destekli emeklilik planlarını yaygınlaştırması ve düşük gelirli çalışanlara teşvik sağlaması gerektiği belirtiliyor. Ekonomistler, erken erişim ve zorunlu katılımın hem bireyleri hem de kamu sosyal yardım bütçesini uzun vadede koruyacağını ifade ediyor.

EKONOMİK KRİZ, SOSYAL KRİZE DÖNÜŞEBİLİR

ABD’de hızla artan yaşlı nüfus, emeklilik sistemindeki açıkları gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, alınacak yapısal önlemlerin yüzbinlerce yaşlının evsiz kalmasını önleyebileceğine dikkat çekiyor. Artan kira fiyatları, sağlık masrafları ve düşük tasarruf oranlarının birleşimi, ABD’deki emeklilik krizinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani bir kriz haline geldiğini gösteriyor.