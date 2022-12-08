ABD'de eşcinsel evliliklere yasal koruma Joe Biden'ın imzasına kaldı

ABD'de kürtaj konusundaki tartışmalar kadar eşçinseller evliliklerin yasal koruma altına alınması da tartışma konusu.

Uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Biden imzalarsa yasalaşacak

AA'Nın haberine göre Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı düzenlemeyi oyladı.

Tasarı, 169 "hayır" oyuna karşı, 258 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti.

Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.