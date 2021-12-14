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    ABD'de eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı

    ABD'de yaşayan bir kadın, eşiyle cinsel ilişkiye girdiği esnada 'yanlışlıkla' Facebook'tan canlı yayın açtı. Söz konusu canlı yayını, kadının babası dahil 46 kişi izledi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:04
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    ABD'de eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı

    ABD'de yaşayan @rroberson16 adlı TikTok kullanıcısı kadının başına gelen olay, okuyanları şaşkına uğrattı.

    Evli ve bir çocuk annesi kadın, anısını anlattığı TikTok videosunda eşiyle cinsel ilişkiye girdiği esnada Facebook üzerinde yanlışlıkla canlı yayın açtı.

    "HAYATIMIN SONA ERDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

    Kadın, utancından bir hafta ağladığını söylerken, "Hayatımın sona erdiğini düşündüm. Kocam hala bunun eğlenceli olduğunu düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

    BABASI DAHİL 46 KİŞİ YAYINA GELDİ

    Canlı yayına kadının babası da dahil olmak üzere toplam 46 kişinin geldiğini söyledi.

    ARKADAŞININ ÇABALARI YETMEDİ

    Öte yandan gece yatağa girmeden önce telefonunu kilitlemeden yerine koyduğunu ve bir şekilde canlı yayına geçmek için düğmeye basan kadın, o esnada en yakın arkadaşının sık sık arayarak canlı yayını kesmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

    ABD de eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı #1

    ABD de eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı #2

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