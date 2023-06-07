ABD'de eski erkek arkadaşının yeni sevgilisini kiralık katil tutarak öldürmeye kalktı ABD'nin Tennessee eyaletinde Melody Sasser isimli kadın, kiralık katil tutarak internette tanıştığı kişinin yeni sevgilisini öldürtmeye çalıştığı için tutuklandı.

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ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Tennessee eyaletinde 47 yaşındaki Melody Sasser isimli kadın, David Wallace'la çöpçatanlık sitesinde tanıştı.

İkili arasında başlayan muhabbet kısa süre sonra ilişkiye dönüştü.

Wallace daha sonra ayrılmak isteyince Sasser, erkek arkadaşını adım adım takip etmeye başladı.

Hoşlandığı adamın ilişkisi olduğunu öğrenince korkunç bir plan tasarladı

Sasser, daha sonra Wallace'ın Jennifer isimli bir kadınla ilişkiye başladığını öğrenince korkunç bir intikam planı tasarladı.

David Wallace’in yeni sevgilisi Jennifer’ı takip eden Sasser, önce onunla aynı spor salonuna kayıt yaptırdı.

Kadını öldürmesi için 10 bin dolar bitcoin ödedi

Ardından ise genç kadınla yakınlık kuran Sasser, Jennifer’ın hareketlerine ilişkin verileri bir siteye yüklemeye başladı.

Jennifer’ı öldürmesi için 10 bin dolar bitcoin ödeyen Sasser, polisin teknik takibine takıldı.

"Kimse benden şüphelenmemeli, rastgele bir ölüm gibi görünmeli"

Kiralık katille internet üzerinden ölüm şekline dair yaptığı konuşmaları mahkeme kayıtlarında yer alan Sasser’ın, “Bu rastgele bir ölüm gibi görünmeli. Kimse benden şüphelenmemeli. Uzun bir soruşturma istemiyorum. Bitkisel ilaçlarla zehirleyin ya da trafik kazası süsü verip uçurumdan atın” mesajları ortaya çıktı.

Daily Mail'in aktardığına göre harekete geçen polis, Jennifer’i korumaya aldı.

Sasser ise 18 Mayıs’ta tutuklandı. Sasser’in 10 yıla kadar hapsi isteniyor.