ABD'de ev sahibi yuvarlanan topunu almaya gelen 6 yaşındaki çocuğu vurdu ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 6 yaşındaki kız çocuğu elinden kaçırdığı basket topunu almak için girdiği bahçede ev sahibi tarafından silahla vuruldu.

AA

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde korkunç olay...

6 yaşındaki kız çocuğu elinden kaçırdığı basket topunu almak için girdiği evin bahçesinde silahla vuruldu.

Gaton ilçe polisi, kız çocuğunu evinin bahçesine girdiği için vuran Robert Louis Singletary'nin (24) kayıplara karıştığı bilgisini paylaştı.

Gaston İlçe Polis Şefi Stephen M. Zill imzalı basın bildirisine göre Singletary'nin silahından çıkan kurşunlarla Kinsley White adlı kız çocuğu yüzünden yaralandı.

Zanlı, kızını kurtarmak isteyen baba dahil iki yetişkini daha yaraladı.

Zill, saldırganın birinci derece cinayete teşebbüsle suçlandığını belirtirken Singletary'nin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Vurulan kız çocuğunun ve bir yetişkinin taburcu edildiğini, babasının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini bildiren polis şefi, 'bu tür bir şiddetin devam etmesine izin vermeyeceklerini' vurguladı.

ABD'de son günlerde benzer silahlı saldırı olayları arttı

Önceki gün New York kentinde bir adam yanlışlıkla evinin garajının önüne park eden bir araca açtığı ateş sonucu Kaylin Gillis isimli genç kadının ölümüne sebep olmuştu.

Kansas kentinde ise 13 Nisan'da 16 yaşındaki siyahi çocuk Ralp Yarl, kardeşini arkadaşının evinden almak için yanlış zili çalınca 84 yaşındaki beyaz Amerikalı ev sahibinin silahla ateş etmesi sonucu yaralanmıştı.