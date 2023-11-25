ABD'de evde yalnız kalan köpek içki içti: Ayakta duramadı Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen görüntülerde sahibinin evde olmamasını fırsat bilen Jack isimli bir köpek 1 şişe likörü içti. Sahibi eve döndüğünde ise Jack'in ayakta durmakta dahi zorlandığını fark edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

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ensonhaber.com

ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sahipleri evde olmadığı sırada Jack isimli köpek, bir şişe İrlanda likörünü içerek sarhoş oldu.

Köpeğin sahipleri, durumu fark ederek hemen veteriner hekim yardımına başvurdular.

Sahipleri yokken evde bulduğu içkiyi içti

Veteriner müdahalesi sonucunda köpeğin midesi yıkanarak alkolün etkisi azaltıldı, ve genel sağlık durumu stabil hale getirildi.

Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çekti.

Ayakta duramadı

Köpeğin sarhoş hali, sahibi tarafından çekilen videoyla paylaşıldı.

Köpeğin ayakta duramadığı o anlar kısa sürede viral hale gelerek binlerce yorum ve paylaşım aldı.

İnsanlar, Jack'in komik ve bir o kadar da endişe verici durumu karşısında duydukları şaşkınlığı ifade ettiler.