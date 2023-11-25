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ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Sahipleri evde olmadığı sırada Jack isimli köpek, bir şişe İrlanda likörünü içerek sarhoş oldu.
Köpeğin sahipleri, durumu fark ederek hemen veteriner hekim yardımına başvurdular.
Sahipleri yokken evde bulduğu içkiyi içti
Veteriner müdahalesi sonucunda köpeğin midesi yıkanarak alkolün etkisi azaltıldı, ve genel sağlık durumu stabil hale getirildi.
Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çekti.
Ayakta duramadı
Köpeğin sarhoş hali, sahibi tarafından çekilen videoyla paylaşıldı.
Köpeğin ayakta duramadığı o anlar kısa sürede viral hale gelerek binlerce yorum ve paylaşım aldı.
İnsanlar, Jack'in komik ve bir o kadar da endişe verici durumu karşısında duydukları şaşkınlığı ifade ettiler.
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