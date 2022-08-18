ABD'de eve giren 180 kiloluk ayı vuruldu

Gece saatlerinde eve giren davetsiz misafir, ev sahibinin silahlı müdahalesine maruz kaldı. Vurularak öldürülen ayı, objektiflere yansıdı.

ABD'nin Colorado eyaletinde bir ayı, gece yarısı evin kapısını açarak içeri girdi.

Köpek maması karıştırmaya başlayan ayının çıkardığı sesi duyan ev sahibi, ayıya silahıyla müdahale etti.

Tabancasıyla ayıya ateş etti

Ken Mauldin, ön kapıdan eve giren ayıya birkaç kez ateş etti. Mauldin, eşinin ayıyı fark edip çığlık atmasıyla uyandığını söyledi.

Mauldin, yaptığı açıklamada, "Yatak odamın kapısına gittiğimde yaklaşık 3 metre ötede ayıyı gördüm. Anında 40 kalibrelik yarı otomatik tabancayla ateş ettim." dedi.

Ayıyla karşılaşma anını anlattı

Bunun üzerine ayının saldırmaya çalıştığını anlatan ev sahibi, "Elimden geldiğince hızlı ateş etmeye devam ettim." dedi.

Independent'ın aktardığına göre, ayıyla karşılaşan Mauldin ve eşi yaralanmadı. Daha sonra yaban hayatı yetkilileri, vurulan ayıyı araca yükleyerek bölgeden uzaklaştırdı.