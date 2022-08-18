Petrol
93.7
0.05%
Euro
18.2677
-0.05%
Dolar
17.9612
0.07%
Altın
1.018
0.11%
Borsa
298
0.00%
Bitcoin
424.623
-1.59%
BTXN Coin
6.05
-4.27%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    ABD'de eve giren 180 kiloluk ayı vuruldu

    Gece saatlerinde eve giren davetsiz misafir, ev sahibinin silahlı müdahalesine maruz kaldı. Vurularak öldürülen ayı, objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de eve giren 180 kiloluk ayı vuruldu

    ABD'nin Colorado eyaletinde bir ayı, gece yarısı evin kapısını açarak içeri girdi.

    Köpek maması karıştırmaya başlayan ayının çıkardığı sesi duyan ev sahibi, ayıya silahıyla müdahale etti.

    Tabancasıyla ayıya ateş etti

    Ken Mauldin, ön kapıdan eve giren ayıya birkaç kez ateş etti. Mauldin, eşinin ayıyı fark edip çığlık atmasıyla uyandığını söyledi.

    Mauldin, yaptığı açıklamada, "Yatak odamın kapısına gittiğimde yaklaşık 3 metre ötede ayıyı gördüm. Anında 40 kalibrelik yarı otomatik tabancayla ateş ettim." dedi.

    Ayıyla karşılaşma anını anlattı

    Bunun üzerine ayının saldırmaya çalıştığını anlatan ev sahibi, "Elimden geldiğince hızlı ateş etmeye devam ettim." dedi.

    Independent'ın aktardığına göre, ayıyla karşılaşan Mauldin ve eşi yaralanmadı. Daha sonra yaban hayatı yetkilileri, vurulan ayıyı araca yükleyerek bölgeden uzaklaştırdı.

    ABD de eve giren 180 kiloluk ayı vuruldu #1

    ABD de eve giren 180 kiloluk ayı vuruldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Devlet Şeref Madalyası önerisinde bulundu
    Gündem

    Devlet Şeref Madalyası önerisinde bulundu

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Gaziantep'de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu
    3. Sayfa

    Gaziantep'de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu

    Görüş Bildir