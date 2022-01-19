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    ABD'de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderimi başladı

    ABD'de 500 milyon Kovid-19 testinin ücretsiz dağıtımı uygulaması bugün başladı.
    • AA
    • 19.01.2022 - 18:27
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    ABD'de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderimi başladı

    ABD'de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderiliyor.

    ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 500 milyon Kovid-19 testinin ücretsiz dağıtımı planı bugün uygulamaya geçti.

    HERKES 4 ADET ÜCRETSİZ TEST SİPARİŞ EDEBİLECEK

    Ülkede ihtiyaç duyan herkes, posta ücreti ödemeden 4 ücretsiz Kovid-19 testi sipariş edebilecek.

    Covidtests.gov web sitesinin erişime açılmasının ardından bir milyondan fazla kişi test siparişi verdi.

    Biden yönetimi, test kitlerinin yanı sıra ilerleyen günlerde 400 milyon ücretsiz N95 maskesi de dağıtmayı planlıyor.

    ABD de evlere ücretsiz Kovid-19 testi gönderimi başladı #1


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