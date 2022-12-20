ABD'de evsizler, otellere yerleştirilecek

Los Angeles şehrindeki yaklaşık 40 bin evsizin, otellere yerleştirileceği açıklandı. Evsizlere taşınma konusunda bir zorlama yapılamayacağı belirtildi.

ABD’de, Los Angeles Belediyesi çadırlarda yaşayan evsizlere yönelik yeni bir adım attı.

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu şehirde Belediye Başkanı Karen Bass, evsizlerin otellere taşınması için çalışma başlatılacağını söyledi.

Demokrat belediye başkanı, 40 bin civarında evsiz bulunduğunu ve ilk yıl için bunların 17 bininin geçici veya kalıcı şekilde konutlara yerleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

NBC kanalına konuşan Bass, evsizleri otel odalarına taşımanın ilk etapta herkesi kapsamayacağını ancak bu çalışmanın, doğru yönde bir adım olarak, evsizlik sorununun çözümüne önemli oranda etkisinin olacağını düşündüğünü kaydetti.

“Kimse zorlanmayacak”

AA’nın haberine göre; Bass, otellere taşınma konusunda evsizleri zorlamayacaklarını belirterek, "Kimse buna zorlanmayacak veya bu konuda cezalandırılmayacak." diye konuştu.

Evsizlerin hakkını savunan sivil toplum örgütleri de insanların toplu barınak veya çadırlardan otellere yerleştirilmesi fikrini memnuniyetle karşıladıklarını fakat bunun zorla yapılmaması gerektiğini belirtti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da 2020'de, koronavirüs salgını öncesi evsizlerin otellere yerleştirilmesi fikrini ilk olarak gündeme getirmiş, uygun otellerin kullanılması ve binaların evsizler için konut haline getirilmesi konusunda eyaletteki şehir ve bölge yönetimlerini teşvik etmişti.