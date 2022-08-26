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- ABD'de evsizlere çözüm: Dışarıda yaşayan insanlar denilecek
ABD'de evsizlere çözüm: Dışarıda yaşayan insanlar denilecek
- 26.08.2022 - 10:00
- Güncelleme : 26.08.2022 - 10:23
ABD’nin en kalabalık bölgelerden biri olan Los Angeles’ta yaşanan ‘evsizler’ sorununa çözüm arayışları sürüyor…
Parklarda ve yol kenarlarında konaklayan insanlara yönelik yerel hükümet yetkililerinin çözüm önerisi, ‘evsiz’ yerine ‘dışarıda yaşayan insanlar’ denilmesi oldu.
"Modası geçmiş terminolojiyi kenara bırakalım"
Los Angeles Evsizler Hizmetleri Kurumu (LAHSA), 23 Ağustos tarihli Twitter gönderisinde, “Barınmayan komşularımız insan ve kullandığımız dil bunu yansıtmalıdır. Modası geçmiş, ötekileştirici ve insanlıktan çıkaran terminolojiyi bir kenara bırakalım ve bunun yerine konut statüsünden çok kişiliği vurgulayan insan merkezli bir dil benimseyelim.” ifadelerini kullandı.
Kişiliğe, konut statüsünden daha fazla vurgu
Paylaşımda, "evsizler" yerine "dışarıda yaşayan insanlar" ve " sahipsizler" de dahil olmak üzere daha "kapsayıcı" terimlerin kullanılması gerektiği vurgulandı.
Evsizlikle ilgili ‘olumsuz damgalamadan’ kurtulmak ve ‘kişiliği konut statüsünden daha fazla vurgulamak’ gerektiği belirtildi.