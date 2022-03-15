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    ABD’de, evsizleri hedef alan seri katil yakalandı

    Washington ve New York kentlerinde, evsiz vatandaşları hedef alarak 2 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan seri katil, bu sabah erken saatlerde yakalandı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 16:40
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    ABD’de, evsizleri hedef alan seri katil yakalandı

    ABD’de Washington ve New York kentlerinde, evsizleri hedef alan seri katil yakalandı.

    Konuya ilişkin açıklama Washington polisinden geldi. Bu sabah erken saatlerde açıklamak yaparak New York ve Washington’da evsizleri uyurken öldüren seri katilin yakalandığını duyurdu.

    “CİNAYET MASASINDA SORGULANIYOR”

    Polis açıklamasında, “Bu sabah erken saatlerde, polis güçleri şüpheliyi Washington kent merkezinde gözaltına aldı. Şu anda Cinayet Masası’nda sorgulanıyor?" ifadelerine yer verildi.

    ABD’de, evsizleri hedef alan seri katil kamerada VİDEO

    BULUNMASI İÇİN PARA ÖDÜLÜ KONULMUŞTU

    New York ve Washington kentlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi, 3 Mart’tan itibaren 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı.

    Kurbanlarını evsizlerden seçen katili bulmak için New York kenti yetkilileri 70 bin dolar, Washington kenti yetkilileri ise 55 bin dolar ödül koymuştu.

    ABD’de, evsizleri hedef alan seri katil yakalandı #1

    ABD’de, evsizleri hedef alan seri katil yakalandı #2


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