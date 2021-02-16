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    ABD'de eyaletlere dağıtılan milyonlarca test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı

    ABD'de federal hükümetin satın alarak eyaletlere dağıttığı milyonlarca koronavirüs hızlı test kitinin kullanılmayarak kenarda bekletildiği belirtildi.
    • AA
    • 16.02.2021 - 05:40
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    ABD'de eyaletlere dağıtılan milyonlarca test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı

    Wall Street Journal'da yer alan haberde, 2020'un son çeyreğinde eyaletlerdeki bakımevleri, okullar ve hapishaneler için dağıtılan 142 milyon BinaxNOW koronavirüs test kitinin en az 32 milyonunun kullanılmadığı kaydedildi.

    SON KULLANIM TARİHLERİ GEÇMEK ÜZERE

    Haberde, dakikalar içinde sonuç alınmasına rağmen doğruluk oranı endişesi ve lojistik yetersizlik nedeniyle bekletilen testlerin 6 aylık son kullanım tarihlerinin de geçmek üzere olduğu bildirildi.

    160 MİLYON DOLAR ZARAR BEKLENİYOR

    Kullanılmayan BinaxNOW hızlı test kitlerinden dolayı federal hükümetin zararının 160 milyon dolar olacağı ifade edildi.

    ABD de eyaletlere dağıtılan milyonlarca test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı #1

    EYLÜL İTİBARIYLA DAĞITILMAYA BAŞLANMIŞTI

    ABD Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2020'de o tarihe kadar salgın konusunda en büyük satın alımı gerçekleştirerek 760 milyon dolara 150 milyon adet BinaxNOW hızlı koronavirüs test kiti almış, eylülden itibaren de eyaletlere dağıtmaya başlanmıştı.

    Sağlık yetkilileri, laboratuvarlarda yaşanan koronavirüs testi yoğunluğu nedeniyle BinaxNOW hızlı test kitlerinin salgınının yayılmasını önlemede etkin olacağını savunmuştu.

    ABD de eyaletlere dağıtılan milyonlarca test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı #2

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