ABD’de eylemciler Kristof Kolomb’un heykelini yıktı

ABD'de Minnesota eyaletinin başkenti St. Paul’de, Amerika’ya ayak basan ilk Avrupalı olan Kristof Kolomb'un heykeli yıkıldı. Göstericiler yıktıkları heykelin etrafında Kızılderili dansı yaptı.

ABD'li siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

ABD başta olmak üzere farklı ülkelerde 'köle tüccarı ve sömürgeci' olarak değerlendirilen tarihi isimlerin heykelleri yıkılmaya başlandı.

Kristof Kolomb'un heykelini yıkıp, Kızılderili dansı yaptılar- İZLE

KOLOMB'UN HEYKELİ YIKILDI, KIZILDERİLİ DANSI YAPILDI

Son olarak Minnesota'nın başkenti Saint-Paul'da Kristof Kolomb'un heykeli de yıkılarak başında 'yerli dansı' yapıldı.

Heykeli yıkanların arasında Amerikan Kızılderili Hareketi üyeleri olduğu belirtilirken, söz konusu video sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.