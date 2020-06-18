ABD’de eylemdeki kadının bebeğini polis kurtardı

Polis şiddeti protestolarına katılan bir kadın, 11 aylık bebeğinin nefessiz kalması sonucu polisten yardım istedi. Polis memuru, bebeği kusturarak hayata döndürdü.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Palmdale şehrinde polis şiddeti protestolarına 11 aylık bebeğiyle katılan anne ile polis arasındaki ilginç diyalog şaşkınlığa neden oldu.

Bebeği nefessiz kalan anne, yardım için protestoda görevli bir polis memuruna gitti.

BEBEĞİ KUSTURDU

Kadını ve bebeğini fark eden polis memuru Cameron Kinsey, ilk yardımda bulundu. Kinsey, parmağını kullanarak bebeği kusturdu, daha sonra tekrar nefes alabilmesini sağladı.

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MADENİ PARA YUTTUĞU ANLAŞILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bebeği tedavi için hastaneye kaldırdı. Hastanede bebeğin bir madeni para yuttuğu ve paranın da bebeğin boğazında takılarak, nefes almasını engellediği anlaşıldı.

EYLEMLERE KATILMAKTAN VAZGEÇTİ

Bebeği nefessiz kalan kadının polise teşekkür ettiği ve eylemlere katılmaktan vazgeçtiği ifade edildi.