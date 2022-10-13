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    ABD'de eylül ayı enflasyonu yüzde 8.2 olarak açıklandı

    ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon beklentiyi aşarak yüzde 8.2 oldu...
    • 13.10.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:41
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    ABD'de eylül ayı enflasyonu yüzde 8.2 olarak açıklandı

    Piyasaların merakla beklediği haber geldi…

    ABD'nin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

    Beklentiler üzerinde

    Buna göre ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

    Yıllık enflasyon beklentiyi aşarak yüzde 8.2 oldu...

    Yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu

    AA'nın haberine göre ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.

    Dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aşmıştı.

    ABD de eylül ayı enflasyonu yüzde 8.2 olarak açıklandı #1

    Faiz artırımları bir süre daha devam edecek

    Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.


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