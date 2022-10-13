ABD'de eylül ayı enflasyonu yüzde 8.2 olarak açıklandı

ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon beklentiyi aşarak yüzde 8.2 oldu...

Piyasaların merakla beklediği haber geldi…

ABD'nin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

Beklentiler üzerinde

Buna göre ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon beklentiyi aşarak yüzde 8.2 oldu...

Yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu

AA'nın haberine göre ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.

Dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aşmıştı.

Faiz artırımları bir süre daha devam edecek

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.