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    ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında kaza kırıma uğradı

    ABD’nin Texas eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi savaş uçağı iniş sırasında kaza kırıma uğrarken, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.
    • 16.12.2022 - 00:16
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    ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında kaza kırıma uğradı

    ABD'de, Fort Worth Müşterek Hava Üssünde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak, dikey iniş sırasında kaza kırıma uğradı.

    Pilot ise kazadan, koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

    "Henüz ABD hükümetine teslim edilmiş bir uçak değil"

    Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz ABD hükümetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını, üretici firma Lockheed Martin’in uçağı olduğunu ve sadece bir ABD ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi.

    ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında kaza kırıma uğradı - Video

    Pilotun durumu iyi

    AA'nın haberine göre Ryder, pilotun durumunun iyi olduğunu kaydetti.

    Daha önce de benzer kazalar olmuştu

    F-35B uçakları sık sık teknik arızaları ile gündeme geliyor. Daha önce de ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere’ye ait F-35B serisi uçaklar düşmüştü.

    ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında kaza kırıma uğradı #1

    ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında kaza kırıma uğradı #2

    ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında kaza kırıma uğradı #3

    ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında kaza kırıma uğradı #4

    ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında kaza kırıma uğradı #5


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