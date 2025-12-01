ABD'de faaliyet gösteren Siyonist gazeteden 'fetih planı' analizi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi ABD merkezli İsrail yanlısı yayın organı Jewish News Syndicate (JNS) tarafından ele alındı.

Analizde, Papa’nın diyaloğa ve barışa yönelik samimi çabalarına dikkat çekilirken, Türkiye’de 20. yüzyılın başında yaklaşık 4 milyon olan Hristiyan nüfusunun bugün 100 binlere gerilemesinin Vatikan’da üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Hatta Papa’nın, bu konuyu kapalı kapılar ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorduğunun “yüksek ihtimal” olduğu öne sürüldü.

"TÜRKİYE İRAN MI OLUYOR?" TARTIŞMASI

Yazıda, ünlü tarihçi Bernard Lewis’in “İran Türkiye olacak, Türkiye İran olacak” sözleri hatırlatılarak, Ankara’nın İslam dünyasında yeniden bir Osmanlı benzeri liderlik rolü hedeflediği iddia edildi.

Türkiye’nin Sünni eksenli politikalarının “Müslüman Kardeşler çizgisine dayandığı” iddiası özellikle öne çıkarıldı.

"BATI'NIN HAYALİNİ YIKTI"

JNS’nin analizinde Avrupa’nın uzun yıllar boyunca Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında stratejik bir köprü olmasını beklediği, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasetinin bu beklentiyi “tamamen boşa çıkardığı” savunuldu.

İSRAİL'E KARŞI SERT TUTUM RAHATSIZ EDİYOR

Yazıda, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik çıkışları sert ifadelerle ele alındı.

JNS, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu’yu Hitler’e benzetmesi, Hamas liderlerini Türkiye’de ağırlaması ve Mavi Marmara dönemine benzer filoların Türk limanlarından destek alması gibi örnekleri “Türkiye’nin İsrail ve Yahudilere karşı saldırgan tutumu” şeklinde yorumladı.

TİKA VE TÜRK STK'LARININ KUDÜS'TEKİ VARLIĞI DA HEDEFTE

Analiz, Türkiye’nin Kudüs ve çevresinde artan etkinliğine özellikle vurgu yaptı.

Türk STK’larının bölgede güçlendiği, “Türkiye destekli aktivist merkezlerinin çoğaldığı” iddia edildi.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesi sonrası Tel Aviv’deki Türk Büyükelçiliği’nde bayrağın yarıya indirilmesi de örnek olarak gösterildi.

ÇELİK KUBBE ŞÜPHE UYANDIRMIŞ

Türkiye’nin savunma sanayisiyle birlikte geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemi de analizde tartışma konusu edildi.

Ankara’nın sistemi “İsrail tehdidine karşı” geliştirdiğini açıklamasına rağmen, JNS bunun gerçekçi olmadığını savunarak, “Böylesi bir savunma kalkanına ancak İran veya Hizbullah gibi saldırgan niyetler taşıyan devletler ihtiyaç duyar.” ifadelerine yer verdi.

Buradan hareketle şu soru gündeme getirildi:

Türkiye’nin gerçek niyeti ne? Ortadoğu’da bir fetih programı mı yürütüyor?

"ERDOĞAN, BÖLGEDEKİ ASIL BİLİNMEYEN"

Analizde, Lübnan'ın geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde kalıcı barışın ancak "İsrail'i düşmanlaştırma saplantısından vazgeçilmesiyle" mümkün olacağı belirtildi.