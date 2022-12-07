ABD‘de faili meçhul cinayet 43 yıl sonra çözüldü

Florida'da 1980 yılında işlenen ve faili meçhul kalan bir kadın cinayetinde, DNA'lar sayesinde 43 yıl sonra zanlı tespit edildi.

32 yaşındaki hemşire Evelyn Marie Fisher-Bamforth, 22 Ocak 1980’de ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Miramar kentindeki evinde cinsel saldırıya uğradı ve öldürüldü.

Evelyn'in kocası John Bamforth, o gün işten eve geldiğinde sokak kapısının sarı polis bandıyla kapatıldığını, eve girdiğinde ise mobilyaların yerlerinin değiştiğini, yastıkların ve minderlerin yerlere saçıldığını gördü.

“Yatağın en azından yarısı kanla kaplıydı”

Evdeki manzarayı anlatan Bamforth, “Oturma odasında eşyaların dağılmış olduğunu görünce yatak odasına çıktım. Yatağın en azından yarısı kanla kaplıydı ve sırılsıklam olmuştu.” dedi.

Eşi vahşi bir cinayete kurban giden Bamforth, uzun yıllar katilin bulunmasını bekledi.

43 yıl sonra çözüldü

Ve aradan geçen 43 yılın ardından faili meçhul cinayet nihayet çözüldü.

Miramar polisi, Fisher-Bamforth'un ölümünü, departman tarihindeki "en eski faili meçhul cinayet" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, o dönem Evelyn Fisher-Bamforth’a 12 ev uzaklıkta yaşayan Ronald E. Richards’tan şüphelendi.

DNA ile katil yakayı ele verdi

Bunun nedeni ise Richards’ın benzer bir suçla itham edilmesiydi.

Polisin eline hiçbir zaman yeterli kanıt geçmedi ta ki, teknoloji gelişene dek…

Evelyn Fisher-Bamforth’un katili, yapılan DNA araştırmasıyla ortaya çıktı.

Şu anda 75 yaşında

Miramar Polis Departmanı, kentteki en eski faili meçhul cinayet olarak bilinen Evelyn Marie Fisher-Bamforth dosyasında 43 yıl sonra cinayet zanlısının tespit edildiğini duyurdu.

Şu anda farklı suçlardan zaten Ohio'da bir cezaevinde tutuklu olan 75 yaşındaki Ronald E. Richards, Evelyn Marie Fisher-Bamforth'u öldürdüğü iddiasıyla cinsel saldırı ve cinayetle suçlandı.

“Adalete bir adım daha yaklaştık”

Miramar Polis Departmanı sözcüsü Tania Rues yaptığı açıklamada, “DNA teknolojisindeki ilerlemeler ve Dedektif Johnathan Zeller'in titizliği ve sıkı çalışması nedeniyle, Ronald Eugene Richards cinsel taciz ve cinayetle suçlandı.” dedi.

Rues, “Evelyn için adalete bir adım daha yaklaştık.” diye konuştu.

Ayrı bir cinayet ve cinsel saldırıdan dolayı hapiste

Florida Islah Dairesi kayıtlarına göre, Richards Mart 1980'de Volusia ilçesinde meydana gelen ayrı bir cinayet ve cinsel saldırıdan 1982'de hüküm giydi ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.