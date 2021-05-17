Euro
10.1393
-1.28%
Dolar
8.3454
-1.3%
Altın
496.34
-0.96%
Borsa
1.452
0.72%
Bitcoin
379.003
-8.09%
EXEN Coin
38.60
0.80%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    ABD'de Filistin'e destek gösterisi

    Birçok eyalette düzenlenen gösterilerde, İsrail saldırısı altındaki Filistinlilere destek mesajları gönderildi.
    • AA
    • 17.05.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Filistin'e destek gösterisi

    İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırıları, ABD'de protesto ediliyor.

    ABD'nin Şikago kentinde toplanan göstericiler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

    FİLİSTİNLİLER İÇİN GÖSTERİ

    "Hepimiz insanız", "Özgür Filistin", "Filistin'de adalet için Şikago koalisyonu" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü.

    New Jersey eyaletinde de, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılı ve İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırıları nedeniyle yapılan protestolar, farklı kesimlerin katılımıyla devam etti.

    ABD de Filistin e destek gösterisi #1

    TÜRK VATANDAŞLARI DA KATILDI

    Nekbe'nin yıl dönümü dolayısıyla dün ABD'nin birçok kentinde düzenlenen büyük mitinglerden sonra bugün de Müslüman ve Türk nüfusun yoğun yaşadığı Paterson şehrindeki yerel yöneticiler ve farklı Yahudi grupların da destek verdiği gösteride, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçları protesto edildi.

    ABD'de Filistin'e destek gösterisi FOTO GALERi

    Filistin halkının evlerinden zorla çıkarılmasının kabul edilemeyeceğine, İsrail işgali bitinceye kadar Nekbe hareketinin devam edeceğine vurgu yapan konuşmacıların yanında Paterson ve Prospect Park Belediye Başkanları Andre Sayegh ile Muhammed Hayrullah da Filistin halkının uğradığı şiddet ve ayrımcılığa karşı uluslararası toplumun sesini daha çok yükseltmesi gereğine değindi.

    Türk İmam Ahmet Babür'ün okuduğu Kur'an ve İngilizce yaptığı dua ile başlayan Filistin'e destek mitinginde, Paterson civarında yaşayan Türk vatandaşları da ellerinde Türk bayrakları ile destek için hazır bulundu.

    ABD de Filistin e destek gösterisi #2

    YAHUDİ GRUPLARI DESTEK VERDİ

    İsrail'i, ''ırkçı ve siyonist'' olarak tanımlayan Ortodoks Yahudi Cemaati üyeleri de Filistinlilere destek verenler arasında yerini alırken, barış yanlısı ''Jewish Voice for Peace '' adlı Yahudi Amerikalı grup üyeleri de taşıdıkları pankartlarda İsrail'e yapılan ABD yardımlarının kesilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

    Öte yandan, New York ve Washington DC başta olmak üzere, ABD'nin birçok şehrinde de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

    ABD de Filistin e destek gösterisi #3

    NEKBE GÜNÜ

    Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

    İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

    ABD de Filistin e destek gösterisi #4

    ABD de Filistin e destek gösterisi #5

    ABD de Filistin e destek gösterisi #6

    ABD de Filistin e destek gösterisi #7

    ABD de Filistin e destek gösterisi #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir