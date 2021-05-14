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    ABD’de Filistin’e destek mesajlarına soruşturma açıldı

    Bir üniversitenin duvarlarına yazılan Filistin’e destek mesajları hakkında eyalet başsavcılığı soruşturma açtı. Öğrenciler, yazıların Yahudi düşmanlığını ifade etmediğini savundu.
    • AA
    • 14.05.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 11:37
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    ABD’de Filistin’e destek mesajlarına soruşturma açıldı

    İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları uluslararası tepkileri üzerine çekmeye devam ediyor.

    ABD’nin Maine eyaletinin Lewiston şehrinde bulunan Bates Koleji kampüsündeki duvarlara, İsrail karşıtı Filistin’e destek mesajları veren grafitiler çizildi.

    Tebeşir ile çizilen grafitilerde 'İsrail masum sivilleri öldürüyor.', 'Etnik temizliği durdurun.', 'Filistin’e özgürlük.' yazıları yazıldı.

    Eyalet başsavcılığı, yazılanlara yönelik muhtemel nefret suçu kapsamında soruşturma başlattı.

    SOSYAL MEDYADA SAVUNULDU

    Yazılan yazılar kampüs öğrencileri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

    Mesajların Yahudi düşmanlığını ifade etmediği ve sömürgeciliği eleştirdiği savunuldu.

    ABD’de Filistin’e destek mesajlarına soruşturma açıldı #1

    E-POSTA GÖNDERİLDİ

    Öte yandan, Bates Koleji yetkililerinin öğrencilere grafitilerdeki dilin özellikle kampüsteki Yahudi toplumu üyeleri üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini içeren e-posta gönderdikleri aktarıldı.

    ABD’de Filistin’e destek mesajlarına soruşturma açıldı #2

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