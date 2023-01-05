ABD'de fırtına öncesi OHAL ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin valisi Gavin Newsom, şiddetli fırtınanın yaklaşması nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son günlerde şiddetli yağmur ve kar yağışı görülüyor.

Bunun sonucu olarakta Kaliforniya'da kuvvetli fırtına ihtimali üzerinde duruluyor.

Vali Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yaklaşan fırtınanın olumsuz etkilerinden insanları korumak için seferber olduklarını söyledi.

OHAL ilan edildi

Vali Newsom, "Bu olağanüstü hal, fırtına yaklaştıkça devletin hızlı bir şekilde yanıt vermesine ve devam eden müdahalelerde yerel yetkilileri desteklemesine olanak tanıyacak." ifadesini kullandı.

Seyahat yapılmaması istendi

OHAL'e göre vatandaşlardan çarşamba gecesi ve perşembe sabahı zorunlu olmayan seyahatler yapmamaları istendi.

Bölgede yaşayanlardan üç gün yetecek yiyecek ve su depolamaları, dondurucuları ve buzdolaplarını yalnızca gerektiğinde çalıştırmaları talep edildi.