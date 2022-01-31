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    ABD’de fırtına sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor

    ABD’nin doğu yakasında, orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran ve 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan şiddetli kar fırtınasının ardından dondurucu soğuklar görülüyor.
    • AA
    • 31.01.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 11:48
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    ABD’de fırtına sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor

    ABD’nin doğu yakasının ortasındaki Virginia eyaletinden, kuzeydoğudaki Maine eyaletine şiddetli kar bırakan fırtınadan sonra, bölgede dondurucu soğuk rüzgarlar etkili oldu.

    Dondurucu soğukların hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

    4 KİŞİ ÖLDÜ

    New York eyaletinde 1’i kadın 4 kişinin, soğuk ve karın yol açtığı kazalarda öldüğü belirtildi.

    Dün 1500’den fazla uçuşun iptal edildiği ABD’de bu sayı bugün itibarıyla 197’ye düştü, elektrik kesintileri büyük ölçüde giderildi.

    ABD’de fırtına sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor #1

    KANADA’YA DOĞRU GİDİYOR

    Uzmanlar, ısınan okyanus sıcaklığının fırtınanın şiddetini artırarak etkilediğini ifade ediyor.

    Kar fırtınasının, bugün kuzeye doğru hareket ederek Kanada’nın güneydoğu kıyılarında etkili olacağı bildirildi.

    ABD’de fırtına sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor #2

    ABD’de fırtına sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor #3

    ABD’de fırtına sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor #4


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