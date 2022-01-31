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ABD’de fırtına sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor

ABD’de fırtına sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor

ABD’nin doğu yakasında, orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran ve 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan şiddetli kar fırtınasının ardından dondurucu soğuklar görülüyor.