ABD'de futbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

Burkburnett şehrinde bir evin duvarını yıkıp geçen dolu, görenleri şoke etti.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Burkburnett şehrinde cumartesi günü ender görülen kuvvetli meteorolojik gelişmeler yaşandı.

Burkburnett’da havanın ani sıcaklık değişimine uğramasıyla birlikte sert dolu yağışı meydana geldi.

22 SANTİMETRE ÇAPINDA DOLU TANESİ

Tam tamına 22 santimetre çapında bir dolu tanesi, görenleri şoke etti. Futbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı, yüz milyonlarca dolar zarara neden oldu.

EVİN DUVARINI DELİP, GEÇTİ

Bir yandan koronavirüs ile mücadele eden halk, devasa dolu yağışı ile büyük bir panik yaşadı.

Futbol topu büyüklüğündeki dolu tanesi, bir evin duvarını deldi geçti.