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    ABD'de futbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

    Burkburnett şehrinde bir evin duvarını yıkıp geçen dolu, görenleri şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2020 - 08:39
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    ABD'de futbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

    ABD’nin Texas eyaletine bağlı Burkburnett şehrinde cumartesi günü ender görülen kuvvetli meteorolojik gelişmeler yaşandı.

    Burkburnett’da havanın ani sıcaklık değişimine uğramasıyla birlikte sert dolu yağışı meydana geldi.

    22 SANTİMETRE ÇAPINDA DOLU TANESİ

    Tam tamına 22 santimetre çapında bir dolu tanesi, görenleri şoke etti. Futbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı, yüz milyonlarca dolar zarara neden oldu.

    EVİN DUVARINI DELİP, GEÇTİ

    Bir yandan koronavirüs ile mücadele eden halk, devasa dolu yağışı ile büyük bir panik yaşadı.

    Futbol topu büyüklüğündeki dolu tanesi, bir evin duvarını deldi geçti.

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