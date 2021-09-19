ABD'de Gabby Petito ve nişanlısı Brian Laundrie kayıplara karıştı

Ülkede geziye çıkan çift, ilginç gelişmelere yol açtı. Laundrie geziden yalnız dönerken, nişanlısı Petito'dan henüz haber yok. Polis, yaşananlara netlik kazandırmak için devreye girdi.

YouTuber Gabby Petito ve Brian Laundrie, ABD'nin gündemine oturdu.

23 yaşındaki Laundrie ve 22 yaşındaki nişanlısı Petito, temmuz ayında ülke genelini kapsayan karavan gezisine çıktı.

NİŞANLISIYLA KAYIPLARA KARIŞTI

Ancak 1 Eylül'de Laundrie, eve yalnız döndü. Petito'nun ailesi daha sonra kızlarının kayıp olduğunu bildirdi.

Bu hafta yerel polis, Laundrie ile konuşmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını söyledi. Şimdi de Laundrie kayıp olarak aranıyor.

ABD'de Brian Laundrie'nin evinin önünde protesto ViDEO

"SUÇ DEĞİL, KAYIP SORUŞTURMASI"

Açıklama yapan polis, Laundrie'nin ailesinin kendilerine oğullarını salı gününden beri görmediklerini söylediğini aktardı.

"Şu anda bir suç soruşturması değil, birden fazla kayıp kişi soruşturması yapıyoruz." denildi.

"BRIAN EVDE SAKLANIYOR" İDDİASI

Genç kızın nişanlısının evde saklandığını düşünen protestocular, cuma günü Laundrie ailesinin evinin önünde toplanarak "Gabby nerede?" diye bağırdı.

Laundrie'nin kız kardeşi Cassandra ise ABC News'e yaptığı açıklamada, nelerin olup bittiğini çoğunlukla haberlerden öğrendiklerini söyledi.

"KAYIP OLAN BRIAN DEĞİL GABBY"

"Ben ve ailem Gabby'nin güvende olmasını istiyoruz. O, kardeşim gibi. Tek isteğim, onun eve sağ salim dönmesi." ifadesini kullandı.

Petito ailesinin avukatı ise "Gabby'nin tüm ailesi, Brian'ın kayıp olmadığını, aksine saklandığını dünyanın bilmesini istiyor. Kayıp olan ise Gabby." açıklamasında bulundu.