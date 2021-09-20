ABD'de Gabby Petito'nun cansız bedeni bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranan Petito'nun cansız bedenine ulaşıldı. FBI'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

YouTuber'lar Gabby Petito ve Brian Laundrie'nin geçtiğimiz günlerde kaybolduklarına dair haberler, ABD gündemini uzun süre meşgul etti.

23 yaşındaki Laundrie, 22 yaşındaki nişanlısı Petito ile temmuz ayında karavan gezisine çıkmış, ancak 1 Eylül'de Laundrie eve yalnız dönmüştü.

POLİS VE FBI HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine kayıp olarak aranan Petito ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Wyoming'de bir ulusal parkta arama yapan polis ve FBI görevlileri, Bridger-Teton Ulusal Ormanı'nın uzak bir bölgesinde 22 yaşındaki "Petito ile uyumlu cansız bedene" ulaştı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

FBI Sözcüsü Charles Jones, "Bugün erken saatlerde Gabrielle 'Gabby' Petito ile uyumlu insan kalıntıları keşfedildi." dedi.

Jones, açıklamasının devamında, "Gabby'yi bulduğumuzu yüzde 100 doğrulamak için adli kimlik tespiti olarak tamamlanmadı, ancak ailesine bu keşif hakkında bilgi verildi." ifadesini kullandı.

"DÜNYADA İZ BIRAKTI"

Gabby Petito'nun cansız bedeninin bulunduğu alanın, YouTuber çiftin terk edilmiş aracı kaydettikleri yerden çok uzakta olmadığı belirtildi.

Haberi alan Petito'nun babası Joseph Petito, Twitter adresinden kızının fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Dünyada iz bıraktı" notunu düştü.

ABD POLİSİNDEN AÇIKLAMA

North Port polisi de sosyal medyadan "Gabby'nin ölü bulunduğunu öğrenmek üzücü ve acı dolu. Daha fazla yanıt aramak için FBI ile çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

ABD'de Brian Laundrie'nin evinin önünde protesto ViDEO