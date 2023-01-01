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- ABD'de gaz sızıntısı, patlamaya neden oldu
ABD'de gaz sızıntısı, patlamaya neden oldu
Yaşanan patlamada evler hasar gördü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 01.01.2023 - 15:19
- Güncelleme : 01.01.2023 - 15:48
ABD'nin Philadelphia kenti, patlamayla sarsıldı.
Yetkililere göre gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu evler hasar gördü.
Dört evin kullanılamaz hale geldiği patlamada 3 kişi yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Gaz kaçağı, patlamaya yol açtı
İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Bölgede çok sayıda gaz kaçağı vardı ve birden fazla alandan gaz kokusu geliyordu." denildi.
ABD basınındaki haberlere göre, 65 yaşındaki yaralının durumu son derece ağır.
Ortalık savaş alanına döndü
Açıklamada, "Can kaybı olmaması açısından şanslıyız. Gaz kaçağı olduğu doğrulanırsa, bu tür hasarların büyüklüğünde can kaybının olmaması çok nadir." ifadeleri kullanıldı.
Patlama sonucunda ortalığın adeta savaş alanına döndüğü görüldü.
ABD'de gaz sızıntısı, patlamaya neden oldu ViDEO