ABD'de gaz sızıntısı, patlamaya neden oldu

ABD'de gaz sızıntısı, patlamaya neden oldu

Yaşanan patlamada evler hasar gördü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı belirtildi.

ABD'nin Philadelphia kenti, patlamayla sarsıldı.

Yetkililere göre gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu evler hasar gördü.

Dört evin kullanılamaz hale geldiği patlamada 3 kişi yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Gaz kaçağı, patlamaya yol açtı

İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Bölgede çok sayıda gaz kaçağı vardı ve birden fazla alandan gaz kokusu geliyordu." denildi.

ABD basınındaki haberlere göre, 65 yaşındaki yaralının durumu son derece ağır.

Ortalık savaş alanına döndü

Açıklamada, "Can kaybı olmaması açısından şanslıyız. Gaz kaçağı olduğu doğrulanırsa, bu tür hasarların büyüklüğünde can kaybının olmaması çok nadir." ifadeleri kullanıldı.

Patlama sonucunda ortalığın adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

ABD'de gaz sızıntısı, patlamaya neden oldu ViDEO