ABD'de gazetecilerin Joe Biden'a soracağı soruların önceden verildiği belirlendi ABD'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Joe Biden'a, gazetecilerin soracağı soruların önceden verildiği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.

İlerleyen yaşıyla ilgili tartışmalara rağmen adaylık kararı veren 80 yaşındaki Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü Beyaz Saray'da ağırladı.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Elindeki kağıtlar incelendi: Sorulacak soruların önceden verildiği görüldü

Toplantıda basın mensuplarının soruların yanıtlanmasına geçildiği sırada Joe Biden elindeki kağıtları ifşa etti.

Basın toplantısından çekilen kareler incelendiğinde Biden'ın kendisine yöneltilecek sorular, soruları soracak gazetecilerin isimleri, çalıştığı kurum ve fotoğraflarının yer aldığı belirlendi.

Biden'ın elindeki kağıtlarda ilk soruyu Los Angeles Times muhabiri Courtney Subramanian'ın soracağı ve soruların detaylarının yer aldığı görüldü.

ilerleyen yaşıyla ilgili tartışmaların ardından tepki çekti

Önceden verilen sorulardan bazılarının "İç politikada mesela yarı iletken üretimi konusunda neler yapacaksınız? İttifak bazlı dış politikadaki hedefler buna bağlı değişecek mi?" olduğu da tespit edildi.

Öte yandan yaşanan bu durum ABD'lilerin tepkisini çekti.

Biden'ın ilerleyen yaşı ve zaman zaman anlam verilemeyen hareketleri nedeniyle endişeler yaşanıyor.

Özellikle Cumhuriyetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalan Biden'ın sağlığı, sosyal medyada birçok ABD'li tarafından tartışma konusu oldu.