ABD'de geçen ay 212 bin kaçak göçmen tespit edildi

Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmen sayısı son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Durum hakkında konuşan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorcas, "benzeri görülmemiş” dedi.

Koronavirüs vakalarıyla başı dertte olan ABD'de, Meksika sınırından geçmeye çalışan kaçak göçmen sorunu yeni gündem oldu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, Meksika sınırından ABD'ye geçen kaçak göçmen sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Temmuz ayı boyunca 212 bin 672 kaçak göçmen tespit edildiği belirtilirken, haziran ayına göre yüzde 13'lük artışa denk gelen bu sayının son 21 yılda 1 ay içinde görülen en yüksek kaçak göçmen anlamına geldiği ifade edildi.

KİMSESİZ ÇOCUKLARIN SAYISI 113 BİN 791 OLDU

Geçtiğimiz ekim ayında başlayan 2021 mali yılında bu güne kadar tutuklanan toplam göçmen sayısı 1 milyon 330 bin olarak kaydedilirken, 2020 mali yılı boyunca tutuklanan 458 bin göçmenden oldukça yüksek bir seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Bununla birlikte 2021 yılı içerisinde sınır güvenliği birimleri tarafından bulunan kimsesiz çocukların sayısı yine önceki yıllara göre artış göstererek 113 bin 791 olarak kaydedildi. Bu sayı 2020 yılında 33 bin 239 iken 2019 yılında ise 80 bin 634 olarak kaydedilmişti.

"İNSANLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorcas ise Meksika sınırından kaçak olarak geçen göçmen sayısında son yılda görülen artış sonucu kaydedilen rakamlar için “benzeri görülmemiş” ifadelerini kullandı.

Mayorcas, “Sınırdaki durum karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri. Karmaşık, sürekli değişiyor ve küresel salgının ortasında masum insanları olumsuz etkiliyor” dedi.

BİDEN İLE GÖÇMEN SAYISINDA ARTIŞ OLDU

ABD’ye kaçak geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı 2020 yılı başında korona salgınıyla birlikte önemli ölçüde azalırken, Başkan Joe Biden göreve geldikten sonra artış göstermeye başladı.

Son veriler önceki yıllarda olduğu gibi sıcak hava gibi mevsimsel zorlukların dahi kaçak göçmen sayısının azalmasında etkili olmadığını gösteriyor.