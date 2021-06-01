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    ABD’de gençlerin havuz partisini basan ayılar, suyun keyfini çıkardı

    Gençlerin düzenlediği havuz partisi, otel bahçesine giren ayılar nedeni ile yarım kaldı. Havuza giren ayıların keyifli anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 12:01
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    ABD’de gençlerin havuz partisini basan ayılar, suyun keyfini çıkardı

    ABD Tennessee eyaletine bağlı Gatlinburg beldesinde, lise öğrencileri otelde havuz partisi düzenledi.

    Gençler havuz kenarında otururken, ayılar otel bahçesine girdi.

    Havuzu gören ayılar yönlerini suya çevirdi.

    OYUN OYNAMAYA BAŞLADI

    Suya girip serinleyen ayılar, bir süre sonra birbirleri ile oyun oynamaya başladı.

    Bazı ayılar tenis kortunun olduğu bölüme yöneldi.

    ABD’de gençlerin havuz partisini basan ayılar, suyun keyfini çıkardı VİDEO

    SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

    Ayıların havuz keyfi, öğrencilerden Michelle Johnson'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Johnson’ın daha sonra sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler, kısa sürede hızla yayıldı.

    ABD’de gençlerin havuz partisini basan ayılar, suyun keyfini çıkardı #1

    ABD’de gençlerin havuz partisini basan ayılar, suyun keyfini çıkardı #2

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