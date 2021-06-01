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- ABD’de gençlerin havuz partisini basan ayılar, suyun keyfini çıkardı
ABD’de gençlerin havuz partisini basan ayılar, suyun keyfini çıkardı
Gençlerin düzenlediği havuz partisi, otel bahçesine giren ayılar nedeni ile yarım kaldı. Havuza giren ayıların keyifli anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 01.06.2021 - 11:59
- Güncelleme : 01.06.2021 - 12:01
ABD Tennessee eyaletine bağlı Gatlinburg beldesinde, lise öğrencileri otelde havuz partisi düzenledi.
Gençler havuz kenarında otururken, ayılar otel bahçesine girdi.
Havuzu gören ayılar yönlerini suya çevirdi.
OYUN OYNAMAYA BAŞLADI
Suya girip serinleyen ayılar, bir süre sonra birbirleri ile oyun oynamaya başladı.
Bazı ayılar tenis kortunun olduğu bölüme yöneldi.
ABD’de gençlerin havuz partisini basan ayılar, suyun keyfini çıkardı VİDEO
SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Ayıların havuz keyfi, öğrencilerden Michelle Johnson'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Johnson’ın daha sonra sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler, kısa sürede hızla yayıldı.