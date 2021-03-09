New York'ta yürüyüş düzenleyen göstericiler, George Floyd'un ölümüne yol açanların cezalandırılmasını istedi.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesine ilişkin açılan davada, jüri seçimi ertelenmişti.

Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te başlayan gösteriler, davanın ilk günü New York'ta da devam etti.

Jüri seçimi ertelenen duruşmada, Derek Chauvin, ikinci derece kasten adam öldürme suçundun 40 yıla kadar ve ikinci derece cinayetten 10 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

FLOYD İÇİN YÜRÜDÜLER

Göstericiler, ellerinde Floyd'un fotoğraflarıyla yürüyüş düzenleyerek, sloganlar attı.

Yürüyüşü organize edenler, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "George Floyd’un katillerinin dördünün de sokaklardan alındığını görene kadar durmayacağız." dedi.

ABD'de George Floyd gösterisi ViDEO

GEORGE FLOYD OLAYI

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Floyd'un, daha sonra hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Derek Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.



