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    ABD'de George Floyd'un katili polis hakkındaki suçlamanın derecesi düşürüldü

    ABD'de George Floyd'un katili polis hakkındaki suçlamanın derecesi düşürüldü

    ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in 3'üncü dereceden cinayet suçlaması düşürüldü.
    • AA
    • 23.10.2020 - 06:42
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 06:42
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    ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada diziyle boynuna bastıran ve ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in 3’üncü dereceden cinayet suçlamasının düşürüldüğü, 2’inci dereceden cinayet suçlamasıyla yargılanmasına devam edileceği açıklandı.

    Hakim Peter Cahill, söz konusu kararı kamuya duyurdu.

    CHAUVİN, KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

    ABD’de siyahilerin yoğun tepkisine neden olan ve ülke çapında protestoların düzenlenmesine yol açan olayda cinayetle suçlanan Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlenmişti ve 7 Ekim’de şartlı kefaletle serbest bırakılmıştı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlanmıştı.

    ABD de George Floyd un katili polis hakkındaki suçlamanın derecesi düşürüldü #1

    ABD de George Floyd un katili polis hakkındaki suçlamanın derecesi düşürüldü #2

    ABD de George Floyd un katili polis hakkındaki suçlamanın derecesi düşürüldü #3

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