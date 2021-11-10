ABD'de gıda bankaları, talebi karşılayamıyor

Feeding America'nın işletme müdürü Fitzgerald, gıda güvensizliği yaşayan insanların içine düştüğü duruma işaret etti. Fitzgerald, artan maliyetleri sonsuza kadar karşılayamayacaklarını söyledi.

ABD’de ihtiyaç sahiplerine yardım yapan gıda bankaları, talebi karşılamakta güçlük çekiyor.

Koronavirüs salgınında artan fiyatlar ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, gıda bankalarını zor duruma düşürdü.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ YAŞAYAN İNSANLARI ETKİLİYOR

ABD’de 200’den fazla gıda bankasını koordine eden ve kâr amacı gütmeyen “Feeding America”nın işletme müdürü Katie Fitzgerald, gıda fiyatlarındaki yükselmenin halihazırda gıda güvensizliği yaşayan insanları daha çok etkilediğini belirtti.

"GIDA MALİYETLERİNİ SONSUZA KADAR KARŞILAYAMAYIZ"

Fitzgerald, gıda bankalarının salgınla birlikte 2 ila 3 kat artan gıda maliyetlerini sonsuza kadar karşılayamayacağını vurguladı.

TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUN YAŞANIYOR

ABD’de de maddi sıkıntı yaşayan ailelere yardım yapan gıda bankalarının sayısı, koronavirüs salgınında arttı.

Buna rağmen fiyat artışı ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yardımların yapılmasını zorlaştırıyor.

Özellikle yaklaşan Şükran Günü tatili ve yılbaşı öncesi ihtiyaç sahipleri gıda sıkıntısı yaşıyor.