ABD'de gizli belgelerin sızdırılması skandalı büyüyor: Soruşturma başlatıldı ABD'de başta Ukrayna savaşı olmak üzere birçok güncel konuya ilişkin orduya ait bilgiler içeren gizli belgelerin sızdırılması skandalı ülke gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Pentagon, olaya ilişkin müttefiklerle görüşürken ABD Adalet Bakanlığı ise sızıntıya yönelik soruşturma başlattı.

AA

Geçtiğimiz hafta üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın arması bulunan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgiler içeren belgeler sızdırılmıştı.

Twitter ve Rus Telegram kanallarında yapılan sızıntıların ABD'nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğu belirtiliyor.

Birçok Amerikalı uzman WikiLeaks ve Snowden ifşaatlarına karşın yeni sızıntının öneminin paylaşılan belgelerin güncel bilgiler içermesinden geldiğine işaret ediyor.

Sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiği ifade ediliyor.

Soruşturma başlatıldı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, sosyal medya sitelerinde dolaşan, gizli ve yüksek derecede gizli bilgi içerdiği görülen fotoğraflı belgelerin geçerliliğini incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyor. Ulusal güvenliğimize ve müttefiklerimize olan etkisini değerlendirmeye odaklanan kurumlar arası bir çalışma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ABD yönetiminin kongrenin ilgili komitelerini bilgilendirdiği ifade edilen açıklamada aynı zamanda yönetimin müttefik ülkelerle ile de iletişime geçtiği belirtildi.

Adalet Bakanlığının da konuya ilişkin adli soruşturma başlattığı bilgisi verildi.

Beyaz Saray'a göre sızdırılan belgelerin bazılarının içerikleri değiştirildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, belgelerin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen haftadan itibaren konuya ilişkin güncel olarak bilgilendirildiğini aktardı.

Kirby, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu sızıntıya yönelik adli soruşturma başlattığına dikkati çekerek belgelere ilişkin yorum yapmak için soruşturmanın sonuçlarını beklemenin doğru olacağını kaydederek, "Bunu çok ama çok ciddiye alıyoruz. Bu tür belgelerin kamuya açık olmasının hiçbir mazereti olamaz" şeklinde konuştu.

ABD'nin söz konusu sızıntıyla ilgili müttefikleriyle 'üst düzey' seviyede temas halinde olduğunu aktaran Kirby, basına sızan belgelerin bazılarındaki içeriklerin değiştirildiğini söyledi ve sızdırılan belgelerin tamamının gerçek olup olmadığına dair ise yorum yapmayacağını belirtti.

Kirby, "En azından bazı durumlarda bu bilgilerin üzerinde oynandığını bildiğimiz için, hepinizi bu meseleyi nasıl haber yaptığınız konusunda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz" diyerek gazetecileri uyardı.

Belgeleri kimlerin hangi amaçla sızdırdığına dair spekülasyon yapmanın doğru olmayacağını ifade eden Kirby, başka belgelerin de sızdırılmak üzere ele geçirilmiş olma ihtimaline dair soruya ise "Gerçekten bilmiyoruz" yanıtını verdi.