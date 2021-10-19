ABD'de göçmenler, gizlice New York'a taşındı

Gece saatlerinde düzenlenen operasyonla çoğunluğunu çocuk ve gençlerin oluşturduğu göçmenlerin yeri değiştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, koltuğu Donald Trump'tan devraldığından bu yana göçmenler konusunda eleştiri oklarının hedefi oldu.

Beyaz Saray, geçen marttan beri 160 bin düzensiz göçmeni ülke içinde serbest bıraktığı yönündeki iddiaların ardından tepkilerin odağına oturdu.

160 BİN GÖÇMEN TEPKİSİ

ABD yönetimi, marttan bu yana on binlerce göçmene ülke içinde serbest dolaşma hakkı sunduğu gerekçesiyle tepki topluyor.

New York Post gazetesi, Biden yönetiminin gece yarısı düzenlediği operasyonla göçmenleri New York'a taşıdığını yazdı.

GİZLİCE NEW YORK'A UÇTULAR

Haberde, "Reşit olmayan göçmenlerle dolu olan uçaklar, Biden yönetiminin onları bölgeye sessizce yerleştirme çabası kapsamında gizli bir şekilde New York banliyösüne uçuyor." denildi.

Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan haberde, uçuşların sınır krizinin yerel göçmenlik görevlilerini "bunalttığı" Teksas'tan başladığı kaydedildi.

ÇOĞUNLUĞU ÇOCUKLAR VE GENÇLER

Geçen hafta iki uçağın gece saatlerinde Westchester County Havaalanı'na indiği, yolcuların çoğunun çocuklar ve gençlerden oluştuğu aktarıldı.

Bazılarının daha sonra New Jersey'de akrabaları veya finansörleriyle bir araya geldikleri ifade edildi.

"KÜÇÜK YAŞTAKİLERLE NASIL BAŞA ÇIKIYORLAR" SORUSU

Gizli operasyonun ortaya çıkmasıyla birlikte Beyaz Saray'ın küçük yaşta refakatsiz insanların sayısının artışıyla nasıl başa çıktığına dair soruları gündeme getirdiğine vurgu yapıldı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza'nın temmuz ve ağustos verilerine yer verilirken, 37 bin 805 refakatsiz çocuğun Meksika'dan ABD'ye girerken yakalandığı bilgisi paylaşıldı.