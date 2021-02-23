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    ABD’de göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu

    Florida eyaleti açıklarında 8 Kübalı göçmenin bulunduğu tekne alabora olurken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Göçmenlerin, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 14:52
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    ABD’de göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu

    ABD'nin Florida eyaletinde Port Saint Lucie açıklarında 2'si hamile 8 Kübalı göçmeni taşıyan tekne, dalgalara direnemeyerek alabora oldu.

    Termal kameraya yansıyan görüntülerde, göçmenlerin ters dönen teknenin altında kaldığı görüldü.

    8’İ DE KURTARILDI

    Bir denizciden gelen uyarı üzerine göçmenlerin Waveland plajının güneyinde olduğu tespit edildi.

    Martin County Şerif Ofisi, sahil güvenlik ekibinin harekete geçerek göçmenleri kurtardığını duyurdu.

    ABD'de göçmeleri taşıyan teknenin alabora olduğu anlar kamerada İZLE

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Küba'dan geldiklerini ve 16 günden fazla süredir denizde olduklarını belirten göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

    ABD’de göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu #1

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