ABD’de göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu

ABD’de göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu

Florida eyaleti açıklarında 8 Kübalı göçmenin bulunduğu tekne alabora olurken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Göçmenlerin, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.

ABD'nin Florida eyaletinde Port Saint Lucie açıklarında 2'si hamile 8 Kübalı göçmeni taşıyan tekne, dalgalara direnemeyerek alabora oldu.

Termal kameraya yansıyan görüntülerde, göçmenlerin ters dönen teknenin altında kaldığı görüldü.

8’İ DE KURTARILDI

Bir denizciden gelen uyarı üzerine göçmenlerin Waveland plajının güneyinde olduğu tespit edildi.

Martin County Şerif Ofisi, sahil güvenlik ekibinin harekete geçerek göçmenleri kurtardığını duyurdu.

ABD'de göçmeleri taşıyan teknenin alabora olduğu anlar kamerada İZLE

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Küba'dan geldiklerini ve 16 günden fazla süredir denizde olduklarını belirten göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.