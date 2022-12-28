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    ABD’de göl kenarındaki kasaba dondu

    Gills Rock kasabasında hayat, fırtınanın ardından durma noktasına geldi. Kasabadaki hediyelik eşya dükkanı buz tuttu.
    • 28.12.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 16:06
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    ABD’de göl kenarındaki kasaba dondu

    ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.

    Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.

    Dükkan buz tuttu

    Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu.

    Duş cephe tamamen dondu

    100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.

    ABD’de göl kenarındaki kasaba dondu VİDEO

    ABD’de göl kenarındaki kasaba dondu #1

    ABD’de göl kenarındaki kasaba dondu #2


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