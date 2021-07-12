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    ABD’de golf topuna yıldırım çarptı

    Fırtınalı havada golf oynayan gencin topuna, havadayken yıldırım çarptı. O anlar kayıt altına alınırken, olayın şokunu yaşayan genç “Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 09:33
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    ABD’de golf topuna yıldırım çarptı

    ABD’de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı.

    Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf kulübünde, geçtiğimiz perşembe günü fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez'in vurduğu topa havadayken yıldırım çarptı.

    “YILDIRIMIN BENİM YERİME TOPA ÇARPMASINA SEVİNDİM”

    Golf topuna yıldırımın çarptığı an, Gomez’in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.

    Gomez olayın ardında yaptığı açıklamada, “Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.

    ABD’de golf topuna yıldırım çarptı VİDEO

    ABD’de golf topuna yıldırım çarptı #1

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