ABD'de göstericiler Beyaz Saray önünde polisle çatıştı

ABD'nin Minneapolis şehrinde polis şiddeti sonucu George Floyd isimli siyahinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan şiddet olayları devam ediyor.

Minneapolis şehrinde başlayan protestolar birçok eyalete sıçrarken, Washington DC'de de protestocular polisle karşı karşıya geldi.

Beyaz Saray etrafında toplanan yüzlerce gösterici gün boyunca polis şiddetini protesto etti.

Lafayatte Park'ın polis tarafından kapatılmasının ardından Beyaz Saray'ın sol tarafındaki bölgede toplanan yüzlerce gösterici, dünkü protestolarına devam etti.

BARİKATLAR YIKILDI

Polisin kalabalığa göz yaşartıcı gaz attığı anlarda bazı göstericiler de ellerindeki su şişelerini polise fırlattılar. Göstericilerden bazıları kurulan barikatı aşarak geniş güvenlik önlemi alan polislerle yüz yüze geldi.

Ellerini havaya kaldırarak "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" sloganları atan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok" sözlerini de sürekli tekrarladı.

POLİS ARAÇLARI TAHRİB EDİLDİ

Bu esnada göstericilerden bazılarının polise ait 3 aracın üstüne çıktığı, araçların camlarını kırdığı ve araçlara ciddi hasar verdiği anlar kameralara yansıdı.

Gün boyunca yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesaplarından canlı yayımlayan birçok kişi, ABD Başkanı Donald Trump'a "Floyd konusunda" çağrıda bulundu ve adaletin sağlanmasını isteyen mesajlar attı.

CUMHURİYETÇİLERDEN TRUMP'A DESTEK GÖSTERİSİ

Halen devam eden gösterilerin akşam saatlerinde de sürmesi beklenirken, Trump'a destek vermek üzere bazı Cumhuriyetçi grupların da Beyaz Saray çevresinde akşam bir gösteri yapabileceği belirtildi.