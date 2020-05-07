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- ABD'de gözaltı merkezinde bir göçmen koronadan öldü
ABD'de gözaltı merkezinde bir göçmen koronadan öldü
ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ile gözaltı merkezini işleten CoreCivic Inc şirketinden, konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
- AA
- 07.05.2020 - 11:39
ABD'de gözaltı merkezinde ilk kez bir göçmen, koronavirüs ile bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
San Diego Bölge Sağlık ve İnsani Hizmetler Ajansı Sözcüsü Craig Sturak, koronavirüsten ölen 57 yaşındaki göçmenin, Otay Mesa Gözaltı Merkezi'nde tutulduğunu ve nisan ayı sonunda hastaneye kaldırıldığını söyledi.
GÖZALTI MERKEZLERİNDE 30 BİN GÖÇMEN VAR
ABD'deki gözaltı merkezlerinde yaklaşık 30 bin göçmen tutuluyor.
Buralarda tespit edilen 705 koronavirüs vakasından 132'sinin, San Diego'daki merkezde kayda geçtiği ifade ediliyordu.
İKİ GARDİYAN KORONADAN ÖLMÜŞTÜ
Yine CBP'nin koronavirüs görülen 39 çalışanından 10'u Otay Mesa'da görevli...
Louisiana'da nisan sonunda bir göçmen gözaltı merkezindeki iki gardiyan, koronavirüsten yaşamlarını yitirmişti.