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ABD'de gözaltı merkezinde bir göçmen koronadan öldü

ABD'de gözaltı merkezinde bir göçmen koronadan öldü

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ile gözaltı merkezini işleten CoreCivic Inc şirketinden, konuyla ilgili açıklama yapılmadı.