ABD'de halk, enflasyon hesabı yapmaya başladı

Tedarik zincirindeki sorunlar ve yükselen fiyatlar, Amerikan halkının giderinde artışa yol açtı. ABD basını, ortaya çıkan tabloyu hesapladı.

Enflasyon, ABD'de son günlerin tartışma konusu haline geldi.

Ülke basını, hükümet yetkililerinin “geçici” olarak gördüğü enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesine geldiğini yazdı.

ENFLASYONUN AMERİKAN HALKINA MALİYETİ

Enflasyonun ortalama Amerikan hane halkına gerçek maliyeti hesaplandı.

Chicago'da bir çocuğu ve eşiyle yaşayan anne Allison'ı örnek gösteren New York Post gazetesi, Allison'ın geçtiğimiz birkaç ay içinde ailesi için indirimli süpermarketler zinciri üzerinden yiyeceklere her hafta yaklaşık 50 dolar daha fazla harcadığını yazdı.

"ESKİDEN 70 DOLAR HARCIYORDUM, ŞİMDİ 120 DOLARA ÇIKTI"

Eğitim sektöründe çalışan Allison, "Eskiden haftada 70 dolar harcardım ama birdenbire bu yaz en az 120 dolar harcamadan mağazadan çıkamadığımı fark ettim." dedi.

Haberde, enflasyonun koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinaların ardından orta sınıf Amerikalılar üzerinde adeta ek bir vergi haline geldiği kaydedildi.

HANELERİN GİDERİ ARTTI

Moody’s Analytics'ten Mark Zandi, mevcut enflasyon oranının gıda, yakıt ve konut için ABD'de ortalama yıllık geliri yaklaşık 70 bin dolar olan haneleri ayda 175 dolar daha fazla harcamaya zorladığını söyledi.

Zandi, söz konusu durumu "Bu, tam bir market, elektrik veya cep telefonu faturasına eş değerdir." diyerek özetledi.

TEDARİK SORUNLARI FİYATLARDAKİ İSTİKRARI BELİRSİZ HALE GETİRİYOR

Los Angeles Limanı'na yanaşmayı bekleyen rekor sayıda 70'den fazla yük gemisi de dahil olmak üzere, öngörülemeyen tedarik zinciri sorunlarının fiyatların ne zaman istikrara kavuşacağını tahmin etmeyi zorlaştırdığı aktarıldı.

Birçok tüketici uzmanının, fiyatlarda yakın gelecekte herhangi bir rahatlama beklemediği belirtildi.

FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDECEK

Analist Chuck Grom, "Fiyat artışları gelecek yılın ortasına kadar devam edecek." tahmininde bulundu.

ABD'de olağan harcamalarını karşılamanın "çok zor" olduğunu bildiren hanelerin sayısının ağustos ayının başından bu yana yüzde 8 artarak 26,5 milyona ulaştığı bilgisine yer verildi.