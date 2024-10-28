ABD'de hamburgerden bulaşan salgın 13 eyalete yayıldı

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ABD'nin milli yemeği hamburger bakteri saçıyor...

ABD'de hazır yemek zinciri McDonald's'ın “Quarter Pounder” hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisi, 13 eyalete yayıldı.

75 KİŞİYE BULAŞTI

E.Coli bakterisi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, hastalanan kişi sayısı ise 75'e çıktı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, E.Coli bakterisi nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı 22'ye yükselirken, Colorado'da yaşlı bir hastanın ölümünden sonra yeni bir ölüm bildirimi yapılmadı.

TESPİT EDİLEN EYALETLER

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington ve Michigan olmak üzere 13 eyalette rastlandığı ifade edildi.

SOĞAN VE KÖFTEDEN ŞÜPHE EDİLİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, bakteriden 49 kişinin etkilendiği, 1'inin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarılmıştı.

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38.8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.

E.COLİ BAKTERİSİ

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)” gibi bazı alt türleri, yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.