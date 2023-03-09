ABD'de hapse girmek için bankadan 1 dolar çaldı ABD'nin Utah eyaletinde bankaya soygun için gelen şahıs, veznedardan 1 dolar aldıktan sonra polisi aramasını istedi.

ABD'de birçok kişi, sokakta kalmak yerine basit suçlar işleyerek hapse girmeyi tercih ediyor.

Özellikle işsiz ve sağlık sigortası olmayan yaşlı kişiler bu yöntemi kullanıyor.

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Donald Matthew Santacroce'un, bankaya girerek veznedardan 1 dolar talep ettiği ve bankada polis tarafından gözaltına alınmayı beklediği ifade edildi.

Santracroce daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Veznedara not uzattı

Haber kanalı KSL-TV’nin polis tutanağına dayandırdığı haberinde, Santacroce’nin bankaya girdikten sonra, elindeki “Bunu yaptığım için üzgünüm ama bu bir soygundur. Lütfen bana 1 dolar verin. Teşekkür ederim.” yazılı notu veznedara uzattığı ifade edildi.

Parayı alan Santacroce, daha sonra veznedardan polisi aramasını talep etti. Salt Lake City Polis Departmanı, Santacroce’nin neden böyle bir soyguna giriştiğine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, polis departmanının soruşturma başlattığı aktarıldı.

Daha önce de benzeri yaşanmıştı

ABD’de geçmişte de bunun gibi 1 dolarlık banka soygunları olmuştu. 2011’de 59 yaşındaki James Verone, Kaliforniya’nın kuzeyinde bir bankaya girerek 1 dolar çalmıştı.

Verone’nin işsiz ve sigortasız olduğu ifade edilmişti. Ayrıca 2013 yılında 50 yaşındaki evsiz bir adam, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Oregon eyaletindeki bir bankadan 1 dolar çalmıştı.