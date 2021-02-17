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    ABD'de hareket halindeki aracın üzerine 60 metrelik ağaç yıkıldı

    Kaliforniya'daki Ulusal Park'ta yaşanan kazanın boyutu, sürücü tarafından görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 09:34
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    ABD'de hareket halindeki aracın üzerine 60 metrelik ağaç yıkıldı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürücü, talihsiz bir kaza yaşadı.

    Olacaklardan habersiz ilerleyen Sekoya Ulusal Parkı'nda ilerleyen sürücünün aracına 60 metre yüksekliğindeki ağaç devrildi.

    ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

    Yaşananlar, araçtaki kameraya anbean yansıdı. Sürücü, yanındaki eşiyle ölümden döndü.

    Kazanın ardından adeta hurdaya dönen araç görüntülendi.

    ABD'de hareket halindeki aracın üzerine 60 metrelik ağaç yıkıldı ViDEO

    ABD de hareket halindeki aracın üzerine 60 metrelik ağaç yıkıldı #1

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